Илья Крикунов: "На "Сочи" давит необходимость попадания в плей-офф"

Нападающий "Сочи" Илья Крикунов уверен, что в матче регулярного чемпионат КХЛ со "Спартаком" (3:1) обе команды имели возможность одержать победу. По словам форварда, на сочинцев давит необходимость выхода в плей-офф.

- Была обоюдоострая игра, моменты забить имели обе команды, - сказал Крикунов. - Хорошо, что нам удалось забросить вторую шайбу в концовке. Атмосфера сегодня на нас не давила, обычная игра. Календарь тяжелый, как и у всех. Нужно стараться выигрывать, будем играть на победу.

- Давил ли на команду необходимость попадания в плей-офф?

- Конечно, необходимо догонять первую восьмерку давит. Немного ошибешься и не попадешь в плей-офф. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)