Илья Ковальчук: "СКА провел худший матч в сезоне!"

Нападающий СКА Илья Ковальчук выразил мнение, что матч регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (3:2) стал для невских армейцев стал худшим в сезоне. По словам форварда, команда играла безобразно.

– Почему так тяжело сложился матч с рижанами? – вопрос Ковальчуку.

– Это хоккей, профессиональная лига. Вы хотели, чтобы мы у них 20:0 выиграли?

– За счет чего Рига оказала такое сопротивление?

– Да мы сыграли худший матч в сезоне! При чем здесь Рига?

– В чем худший?

– Да во всем! Безобразно! Никуда не годится! Как собаки кость бросаем друг другу, бежим непонятно куда. Надо делать выводы. Впереди более серьезные соперники.

– Казалось, у Риги была установка не фолить...

– Да это не Рига не пыталась, а мы не лезли на ворота. Играли не в свою игру, стояли. У нас было 5 дней выходных, а мы не можем себя правильно подготовит. Надо делать выводы. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что петербуржцы обновили рекорд по продолжительности очковой серии, ни разу не уступив в основное время в текущем сезоне. СКА набирает баллы на протяжении 31 матча подряд (учитывая матчи минувшего сезона).

Олег Знарок: "Если ребята говорят, что СКА провел худший матч – значит худший"