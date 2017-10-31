Олег Знарок: "Если ребята говорят, что СКА провел худший матч – значит худший"

Главный тренер СКА Олег Знарок подчеркнул, что команда в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (3:2) неважно начала первый период. При этом специалист подчеркнул, что победа есть победа.

– Неважно начал первый период, – начал Знарок. – Провели бездарное пятиминутное большинство. Но выигрыш есть выигрыш. Готовимся к следующей игре.

– Ковальчук сказал, что это был худший матч СКА в сезоне. Согласны?

– Если ребята говорят худший – значит худший. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что петербуржцы обновили рекорд по продолжительности очковой серии, ни разу не уступив в основное время в текущем сезоне. СКА набирает баллы на протяжении 31 матча подряд (учитывая матчи минувшего сезона).

Илья Ковальчук: "СКА провел худший матч в сезоне!"