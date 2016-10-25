22:30 25 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Ковальчук: "Поддерживаю вызов молодых игроков в сборную на матчи Евротура"

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Егор КОРШКОВ в составе молодежной сборной России.Сборная молодых звезд России. Кого вызвал Знарок

Нападающий СКА Илья Ковальчук оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (6:1) как неплохую, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. По его словам, невские армейцы еще не улучшили игру в меньшинстве.

- "Слован" - хорошая команда. Было бы супер, если бы мы могли забивать по пять голов уже в первом периоде, но сегодня не получилось, - сказал Ковальчук. - Хорошо, что поговорили в перерыве. Нам рассказали, как действовать, и во втором периоде забили и в большинстве, и пять на пять. Неплохо сыграли.

- Большинство наладилось?

- Оно еще далеко не наладилось (смеется). Не стал бы так говорить.

- Четырех молодых ребят из СКА вызвали в сборную. Чувствовали у них особое воодушевление?

- Еще не знаем, кого вызвали в сборную. Думаю, в следующей игре они будут воодушевленными.

- Вызвали Прохоркина, Гусева, Барабанова и Шестеркина.

- Мы рады за них!

- Как же без вас?

- На самом деле я рад за них. Это наше будущее. Дай бог, чтобы они достойно выступили в сборной, но впереди еще один матч за СКА. Сейчас все мысли о нем.

- Раньше на Евротур вызывали сильнейших, а теперь работают на перспективу. Как относитесь к этому?

- Я только поддерживаю это. У нас много талантливых молодых ребят, которые только пробиваются. Для них игры за сборную - бесценный опыт. Такой же, каким он был для меня, когда я был в их возрасте. Огромная честь выступать за национальную команду.

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