Илья Ковальчук: "Необъективные решения судей? Для этого есть судейский комитет"

Форвард СКА Илья Ковальчук после победы над "Барысом" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ назвал залогом успеха две быстрые шайбы в первом периоде. По словам нападающего, команда не думает о своей рекордной победной серии со старта сезона, которая насчитывает 15 матчей.

– В третьем периоде СКА подсел, или "Барыс" начал показывать свою игру?

– Это наша третья игра на выезде. Счет был 4:0, – приводит слова Ковальчука официальный канал СКА в YouTube. – У нас не было задачи забивать голы, нужно было довести игру до победы. Что мы и сделали.

– В соцсетях во время матча были комментарии болельщиков о том, что судьи не всегда принимали объективные решения. Что можете сказать?

– Есть судейский комитет. Мы не обращаем на это внимания. Если мы два периода доминируем, проводим в зоне атаки, это естественно, что команда, которая обороняется, больше нарушает правила.

– В чем "Барыс" был слабее вашей команды?

– Мы хорошо начали. Об этом мы говорили перед игрой – тренеры просили нас хорошо размяться, потому что мы были без раскатки. Что мы и сделали. Забили два быстрых гола.

– Чем объяснить сумасшедший старт СКА?

– Мы готовимся к каждой игре отдельно, не думаем ни о каких сериях.