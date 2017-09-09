Игроки "Витязя", пропустившие матч с "Салаватом", смогут сыграть с "Барысом"

Игроки "Витязя", не принимавшие участие в матче чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (2:4) по причине недомогания и травм, смогут принять участие в поединке с "Барысом".



Игру с уфимским клубом, которая состоялась в пятницу в Подольске, пропустили восемь игроков основного состава "Витязя", включая капитана команды защитника Алексея Семенова, защитника Никласа Бурстрема, нападающих Романа Горака, Яакко Риссанена и Йессе Манкинена.

– Сегодня команда тренировалась в полном составе в общей группе. У ряда хоккеистов было легкое недомогание, у кого– то – повреждения. По состоянию здоровья они будут способны принять участие в завтрашней игре, – цитирует ТАСС генерального менеджера подмосковного клуба Игоря Варицкого.