Игрокам "Лады" последний раз заплатили за август

Хоккеисты "Лады" находятся в тяжелейшей ситуации. Как стало известно, последний раз полную зарплату им давали давно и только за июль, а август еще закрыт не полностью. До сих пор существуют долги по премиальным за прошлый сезон, а в этом чемпионате игроки еще ни разу не видели бонусов.
Интересно, что две недели назад всем игрокам команды дали по небольшой сумме, причем все получили одинаково, но когда выплатят основную зарплату, никто из руководства сказать не может.
Профсоюз игроков также не принимает никаких мер, хотя знаком с ситуацией. Пока хоккеисты не собираются устраивать никаких публичных акций, но недовольство положением проявляется все чаще и чаще. Отметим, что, несмотря на все организационные проблемы, клуб из Тольятти реально борется за место в плей-офф и находится в двух очках от восьмой позиции. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Тропическая гемангиома Мовсисяна
та если бюджет СКИ распилить то можно не только 30 клубов обеспечить деньгам, та еще и голодным детям Чада хватит покушать)))
13:53
karlikf1
dmitriy_u_o_71, не надо лезть в крайности - московские да питерский! Правильно вчера сказал Крикунов, что надо сокращать КХЛ с 29 до 16 клубов. В советской Высшей лиге играли не московские и питерские клубы, а 16 команд и что, первенство было неинтересным чтоли? Зачем в КХЛ нужны команды, о которых мы больше читаем и слышим не об их спортивных успехах, а о многомесячных долгах и бесконечных судебных разбирательствах.
13:19
dmitriy_u_o_71
Да вы уж господин оставьте только московские да питерские клубы и играйте междусабойчик такой СМХЛ
12:50
karlikf1
Вот, ответьте: нафига в КХЛ нужны такие полунищие клубы? Нет денег - живи по средствам, играй в высшей лиге. Это как у прощелыги денег нет, но живёт в 4-комнатной в элитном доме с охраняемой автостоянкой и детской площадкой. В догах как в шелках, хотя доход позволяет снимать лишь комнату в коммуналке на окраине города, но желание выглядеть в глазах знакомых респектабельно перевешивает естественную необходимость жить по средствам
12:20