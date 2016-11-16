Игрокам "Лады" последний раз заплатили за август

Хоккеисты "Лады" находятся в тяжелейшей ситуации. Как стало известно, последний раз полную зарплату им давали давно и только за июль, а август еще закрыт не полностью. До сих пор существуют долги по премиальным за прошлый сезон, а в этом чемпионате игроки еще ни разу не видели бонусов.

Интересно, что две недели назад всем игрокам команды дали по небольшой сумме, причем все получили одинаково, но когда выплатят основную зарплату, никто из руководства сказать не может.

Профсоюз игроков также не принимает никаких мер, хотя знаком с ситуацией. Пока хоккеисты не собираются устраивать никаких публичных акций, но недовольство положением проявляется все чаще и чаще. Отметим, что, несмотря на все организационные проблемы, клуб из Тольятти реально борется за место в плей-офф и находится в двух очках от восьмой позиции. (Алексей ШЕВЧЕНКО)