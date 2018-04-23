Игрокам "Лады" не отдают долги

Как стало известно "СЭ", в Тольятти появились серьезные долги по зарплате. Игрокам "Лады", которая по итогам сезона, исключена из КХЛ, должны по три зарплаты.

После смены руководства клуба хоккеисты не видели новых боссов, а генеральный директор вообще на постоянной основе находится в Тольятти. Если раньше игрокам хоть что-то обещали, то теперь контакт между ними и руководством утерян. По нашим данным, решение о выделении средств должна принимать областная дума, но сейчас в клубе некому заниматься этими вопросами. (Алексей ШЕВЧЕНКО)