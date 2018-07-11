Игрок системы "Торонто" может перейти в рижское "Динамо"

Нападающий Мартиньш Дзиеркалс может подписать контракт с рижским "Динамо", сообщает SportaCentrs. 21-летний хоккеист системы "Торонто" не пробился в фарм-клуб канадцев и провел почти весь сезон в лиге ECHL.

Там он набрал 36 (15+21) очков в 51 матче за "Орландо", в составе "Торонто Марлис" в АХЛ он провел всего четыре встречи, в которых результативными действиями не отметился.

Дзиеркалс выступает в Северной Америке последние три года. "Торонто" выбрал его на драфте НХЛ-2015 под общим 68-м номером.