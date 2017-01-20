Игорь Захаркин: "Возможно, у нас были завышенные ожидания, и на Сведберга выпала большая нагрузка"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин рассчитывает, что его команда сможет успешно выступить в плей-офф КХЛ, если наладится игра вратаря Никласа Сведберга. Он провел 41 игру, отражая 90,2% бросков и регулярно подвергаясь критике со стороны болельщиков и специалистов.

– Мне важно было собрать команду в кулак, – цитирует "Р-Спорт" Захаркина. – Мы видоизменили тактику, теперь играем не столько активно, сколько стараемся сконцентрироваться на игре в средней зоне. И у нас получается, судя по последним матчам, ребятам хватает терпения выполнять игровое задание. У нас осталась большая часть – надо помочь прийти вратарю в себя. После этого я могу сказать, что команда готова к плей-офф.

Ситуация со Сведбергом летом была следующая. После окончания сезона я просил тренера вратарей провести анализ, что за вратари есть на рынке, какие есть варианты. Мне предлагали (Якуба) Коваржа, потому что ребята с ним работали. Но статистика показала, что Сведберг более эффективный вратарь. Я поверил, доверился специалистам, и, может, был не прав.

Возможно, у нас были завышенные ожидания, и на Сведберга выпала большая нагрузка, а он оказался к этому не готов. Тем более вратари, прошедшие школу НХЛ, подходят к решающим матчам, а нам надо было форсировать результат. Я стал форсировать, а от этого стало только хуже. Сейчас мы спокойно, методично готовим к матчам в плей-офф. Я сказал ему успокоиться, расслабиться. У него сильная психика, но и очень высокие амбиции. Взаимодействие "вратарь – оборона" – это на данный момент самая важная часть.