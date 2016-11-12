Игорь Захаркин: "Салават" и "Ак Барс" показали атакующий хоккей"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" отметил, что команды показали атакующий хоккей. По его словам, на итоговый счет повлияла реализация большинства.

- Сегодня был праздник хоккея в Уфе, - приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Захаркина. - Я благодарен команде соперников. И, конечно, своей команде. Ребята здорово поучаствовали в этом празднике. Показали не просто качественный, но еще и атакующий хоккей. Хорошо, что мы смогли реализовать большинство. Это стало основой нашей победы.