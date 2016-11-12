17:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

Игорь Захаркин: "Салават" и "Ак Барс" показали атакующий хоккей"

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Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" отметил, что команды показали атакующий хоккей. По его словам, на итоговый счет повлияла реализация большинства.

- Сегодня был праздник хоккея в Уфе, - приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Захаркина. - Я благодарен команде соперников. И, конечно, своей команде. Ребята здорово поучаствовали в этом празднике. Показали не просто качественный, но еще и атакующий хоккей. Хорошо, что мы смогли реализовать большинство. Это стало основой нашей победы. 

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/zakharkin-i-bilyaletdinov-live/

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