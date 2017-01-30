Игорь Захаркин: "Разговор с болельщиками был полезным и конструктивным"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин отметил важность разговора с болельщиками после возвращения из выездного турнира. Поклонники клуба встретили команду в аэропорту Уфы и пообщались на тему неудачного выступления в последних играх. "Салават Юлаев" потерпел семь поражений подряд и идет пятым в Восточной конференции.

- Я считаю, это очень здорово, когда состояние дел в команде небезразлично ее болельщикам - они имеют право знать, каков моральный дух команды, что она не сломлена и готова сражаться дальше, - цитирует ТАСС Захаркина. - У нас был очень полезный, конструктивный разговор: не было никаких оскорблений, у приехавших болельщиков была совершенно оправданная тревога из-за состояния дел в команде. В лицо игрокам были заданы болезненные вопросы, и они не уходили от ответов, а прямо на них отвечали.

У нас была возможность уехать и не встретиться с болельщиками, и я специально развернул автобус. Это было наше с лидерами команды решение: нельзя прятаться, мы играем для болельщиков. Если бы у нас была не чиста совесть, если бы я видел, что парни не выкладываются, что кто-то бережет себя и не играет всем сердцем, я бы выгнал такого человека из команды и играл меньшим количеством хоккеистов. Если бы я знал, что сам недорабатываю, я бы сам ушел в этой ситуации, но в том и смысл, что команда сражается и каждый игрок понимает всю трагичность ситуации.

Я уверен, что все хотят ее исправить, поэтому мы и поехали говорить. Мы же не знали, кто нас там ждет, а оказалось, нас ждут очень интеллигентные, умные ребята, которые задают правильные вопросы. Я увидел, что ребята всем своим нутром почувствовали, насколько судьба и результат команды небезразличны людям.