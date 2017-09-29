Игорь Захаркин: "Не смотрите на счет. Игра со СКА была лучшей"

Бывший главный тренер "Югры" Игорь Захаркин в интервью "СЭ" отметил, что игра со СКА (1:9) стала лучшей в сезоне.

– В матче "Югры" против СКА самой веселой была пресс-конференция. Олег Знарок заявил после победы со счетом 9:1, что у его команды возникали проблемы.

– Но это правда. Как ни странно, но это действительно наша лучшая игра – не смотрите на счет. В первой половине встречи мы действовали очень здорово, как я просил. Беда же в исполнителях. Питерцам нужен один момент, чтобы забить, а нам несколько для реализации наших возможностей. Но половина матча действительно проходила под нашу диктовку. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Бывший главный тренер "Югры" Игорь Захаркин в интервью "СЭ"