Игорь Захаркин: "Мертль - очень удачное приобретение для "Салавата"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин заявил, что защитник Максим Гончаров не попадает в состав по спортивному принципу, а также оценил приобретение форварда Томаша Мертля. 30-летний Мертль провел 4 матча в регулярном чемпионате КХЛ за уфимскую команду и набрал 2 (1+1) очка, на счету 27-летнего Гончарова 8 (1+7) баллов в 40 встречах.

– У нас сейчас есть возможность ротировать защитников, и я буду делать это очень активно, потому что нашей команде необходимо повысить дисциплину игры в обороне в первую очередь, – цитирует сайт "Салавата" Захаркина. – Вратари удачно играют по первому броску, второй бросок могут выручить, а все равно следует добивание, и это недопустимо. Мы будем использовать ротацию как элемент конкуренции в команде. Мертль? Да, я думаю, что это очень удачное приобретение для нас, потому что это умный, быстрый игрок. Он типичный центральный нападающий, всегда занимает правильную в тактическом отношении позицию в подыгрыше. Я думаю, он поможет нам в будущем.

Мы провели очень плохую выездную серию, мы остались довольны победой в Казани, но мы безобразно играем против команд, которые не попадают в восьмерку. Это недопустимо, потому что класс команды как раз и проявляется как бы хорошо или плохо мы ни были готовы в матчах с командами, которые находятся ниже нас. Мы обязаны их обыгрывать, а мы, к сожалению, играем с ними очень нестабильно из-за того, что не можем сконцентрироваться.