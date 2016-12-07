Игорь Захаркин: "Григоренко пока совсем не готов играть"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин посетовал на кадровые проблемы команды. Также наставник уфимцев отметил, что вряд ли в ближайшее время кто-то из травмированных игроков вернется на лед.

– У нас серия игр, в которых мы забиваем очень мало, но это совершенно очевидно, причина лежит на поверхности, – цитирует сайт "Салавата" Захаркина. – У нас развалилось важное звено с Лисиным, Игорем Макаровым и Бодровым. У нас опять проблема первого звена, которое станет локомотивом команды. Здесь все очень просто и понятно, у нас все время меняются составы.

Игорь Григоренко совсем еще не готов. Он начал тренироваться, это радует. Мы посмотрим в ближайшее время, насколько у него будет прогресс в спортивной форме и насколько ему здоровье позволит продолжать на таком уровне тренироваться хотя бы.

Кто из остальных травмированных может появиться в ближайшее время? Никто. Кто есть, тот есть. Надеюсь, Дима Макаров выздоровеет, может быть, даже уже завтра сможет принять участие в игре, но это не факт.

Котляревский и Петрищев уезжают в расположение молодежой сборной завтра утром, а на следующий день после матча уезжают Воробьев и Капризов. 10 декабря они не играют.