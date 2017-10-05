Игорь Никитин: "Удаления держали ЦСКА два периода в неигровом ритме"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Северсталью" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на большое количество удалений. По словам специалиста, из-за этого в первых двух периодах команда находилась в неигровом ритме.
– Наши удаления держали нас два периода в неигровом ритме: одни играли, другие сидели, у нас постоянно были разные тройки, – приводит ТАСС слова Никитина. – В третьем периоде ребята молодцы: проявили характер, вытащили себя, забили в большинстве. Против нас соперники играли с настроем, что для нас хорошо.
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andrey62
Мучения продолжаются! Если руководство армейцев не изменит все в ближайшее время,то сезон будет потерян. Очевидно что с Никитиным не по пути,тот же стиль что и у Квартала, но харизма не та и энергетика тоже. Лучшие молодые игроки России не знают что делать на поле,вернее не понимают,бей беги,все туда,закрывай вратаря! Зачем было менять Квартала когда все это он делал на порядок лучше,не имея таких исполнителей как сейчас?????
23:55