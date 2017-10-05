Игорь Никитин: "Удаления держали ЦСКА два периода в неигровом ритме"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Северсталью" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на большое количество удалений. По словам специалиста, из-за этого в первых двух периодах команда находилась в неигровом ритме.

– Наши удаления держали нас два периода в неигровом ритме: одни играли, другие сидели, у нас постоянно были разные тройки, – приводит ТАСС слова Никитина. – В третьем периоде ребята молодцы: проявили характер, вытащили себя, забили в большинстве. Против нас соперники играли с настроем, что для нас хорошо.