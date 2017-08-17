Игорь Никитин: "Планируем дать сыграть Марченко с "Динамо"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Витязем" (2:1) в матче Кубка мэра отметил, что на игре команды не сказалось отсутствие звена Сергея Андронова. Также специалист заявил, что завтра против московского "Динамо" может сыграть новичок команды защитник Алексей Марченко.

– Первую часть игры мы контролировали, играли с шайбой, – сказал Никитин. – Пока соперник позволял. Во второй половине матча пришлось обороняться, сражаться. Вратарь помог нам выиграть.

– В каком состоянии прилетел Марченко и готов ли он сыграть в следующем матче?

– Планируем дать ему сыграть завтра против "Динамо". Ему нужно практика. Он прошел тесты, состояние хорошее. Марченко готовится. Но одно дело делать это самостоятельно, а другое – с командой.

– Наложило ли отпечаток на игру отсутствие звена Андронова?

– Ребята сегодня играли неплохо. Сражались. Мы всем даем шанс. Не стал бы делать акцент на отсутствие звена Андронова. Победили те, кто сегодня играл.

– Вы, как правило, используете бригаду большинства – четыре нападающих и защитник. Сегодня за полторы минуты до конца третьего периода выпустили два защитника. Перестраховывались?

– Мы понимали, что соперник будет рисковать. Мы поставили ребят понадежнее, чтобы сохранить счет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)