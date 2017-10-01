Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:32 | Хоккей — КХЛ

Игорь Никитин - о победе над "Торпедо": "Вдвойне приятно обыгрывать хорошего соперника"


Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Торпедо" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что хоккеисты провели хорошую встречу по игровой дисциплине и самоотдаче. Он также добавил, что хорошая игра ребят, вернувшихся из ВХЛ, его не удивила, поскольку он знает их потенциал.

Напомним, что ранее ЦСКА отправил Константина Окулова, Андрея Кузьменко, Андрея Светлакова, Павла Карнаухова и Никиту Макеева в ВХЛ для получения игровой практики.

– Ребята провели хороший матч по игровой дисциплине и самоотдаче, по выполнению игрового задания, – сказал Никитин. – Соперник нам противостоял хороший. Мы готовились к нему, поэтому вдвойне приятно побеждать.

– Вас сегодня удивили ребята, приехавшие из ВХЛ?

– Нет. Мы знаем их потенциал. Интересно, насколько стабильно это будет проявляться. Нужно здесь им помочь, потерпеть, но все зависит от них.

– Попов сегодня заменил Шумакова в звене Шалунова? Как оцените его игру? Тройка стала смотреться капитально. Согласны?

– Да, я согласен. Попов внес рабочую этику ребятам. Он провел сегодня хорошую игру. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Синяк на лице Никитина. Что случилось? Фото

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий