Игорь Никитин - о победе над "Торпедо": "Вдвойне приятно обыгрывать хорошего соперника"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Торпедо" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что хоккеисты провели хорошую встречу по игровой дисциплине и самоотдаче. Он также добавил, что хорошая игра ребят, вернувшихся из ВХЛ, его не удивила, поскольку он знает их потенциал.

Напомним, что ранее ЦСКА отправил Константина Окулова, Андрея Кузьменко, Андрея Светлакова, Павла Карнаухова и Никиту Макеева в ВХЛ для получения игровой практики.

– Ребята провели хороший матч по игровой дисциплине и самоотдаче, по выполнению игрового задания, – сказал Никитин. – Соперник нам противостоял хороший. Мы готовились к нему, поэтому вдвойне приятно побеждать.

– Вас сегодня удивили ребята, приехавшие из ВХЛ?

– Нет. Мы знаем их потенциал. Интересно, насколько стабильно это будет проявляться. Нужно здесь им помочь, потерпеть, но все зависит от них.

– Попов сегодня заменил Шумакова в звене Шалунова? Как оцените его игру? Тройка стала смотреться капитально. Согласны?

– Да, я согласен. Попов внес рабочую этику ребятам. Он провел сегодня хорошую игру. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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