Синяк на лице Никитина. Что случилось? Фото

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин вышел на матч с "Торпедо" с небольшим синяком под правым глазом. Как рассказал "СЭ" пресс-атташе армейского клуба Владимир Герасимов, причина появления синяка – последствия операции.

Воскресное чудо: на ЦСКА полные трибуны. Почти