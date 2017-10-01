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21:01 | Хоккей — КХЛ

Синяк на лице Никитина. Что случилось? Фото

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Торпедо" - 4:0. Наставник армейской команды Игорь НИКИТИН. Фото Владимир БЕЗЗУБОВ, photo.khl.ru
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Торпедо" - 4:0. Наставник армейской команды Игорь НИКИТИН. Фото Владимир БЕЗЗУБОВ, photo.khl.ru
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин вышел на матч с "Торпедо" с небольшим синяком под правым глазом. Как рассказал "СЭ" пресс-атташе армейского клуба Владимир Герасимов, причина появления синяка – последствия операции.

Воскресное чудо: на ЦСКА полные трибуны. Почти

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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murishan

Он в прошлом матче еще был))))

21:20

Dorognik.

Здесь-то уже видно, что остаточные явления. А вот в понедельник прямо норм фингал был.

21:15

Dorognik.

Проснулся СЭ. На игре со Слованом синяк был куда заметнее. Со Слованом никто из СЭне посмотрел игру?

21:11