Синяк на лице Никитина. Что случилось? Фото

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин вышел на матч с "Торпедо" с небольшим синяком под правым глазом. Как рассказал "СЭ" пресс-атташе армейского клуба Владимир Герасимов, причина появления синяка – последствия операции.
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин вышел на матч с "Торпедо" с небольшим синяком под правым глазом. Как рассказал "СЭ" пресс-атташе армейского клуба Владимир Герасимов, причина появления синяка – последствия операции.
murishan
Он в прошлом матче еще был))))
21:20
Dorognik.
Здесь-то уже видно, что остаточные явления. А вот в понедельник прямо норм фингал был.
21:15
Dorognik.
Проснулся СЭ. На игре со Слованом синяк был куда заметнее. Со Слованом никто из СЭне посмотрел игру?
21:11