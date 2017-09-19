Уличная атлетика при поддержке Datsun
15:30 | Хоккей — КХЛ

Кузьменко, Окулов и Светлаков переведены в фарм-клуб

1

Пять хоккеистов ЦСКА усилят чеховскую "Звезду" в ближайших матчах регулярного чемпионата ВХЛ. Защитник Никита Макеев, нападающие Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Константин Окулов и Андрей Светлаков переведены в расположение фарм-клуба для получения игровой практики. Уже завтра хоккеисты присоединятся к команде и смогут сыграть в гостях с "Горняком" 21 сентября.

– Да, мы едем на матч в Учалы, – подтвердил корреспонденту "СЭ" Алексею ШЕВЧЕНКО один из хоккеистов.

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЦСКА71

что за хрень, и Кузя и Светлый и уж тем более Окулов игроки уровня КХЛ, не понимаю этого тренерского решения

15:35