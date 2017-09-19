Кузьменко, Окулов и Светлаков переведены в фарм-клуб

Пять хоккеистов ЦСКА усилят чеховскую "Звезду" в ближайших матчах регулярного чемпионата ВХЛ. Защитник Никита Макеев, нападающие Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Константин Окулов и Андрей Светлаков переведены в расположение фарм-клуба для получения игровой практики. Уже завтра хоккеисты присоединятся к команде и смогут сыграть в гостях с "Горняком" 21 сентября.

– Да, мы едем на матч в Учалы, – подтвердил корреспонденту "СЭ" Алексею ШЕВЧЕНКО один из хоккеистов.