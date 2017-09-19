Кузьменко, Окулов и Светлаков переведены в фарм-клуб

Пять хоккеистов ЦСКА усилят чеховскую "Звезду" в ближайших матчах регулярного чемпионата ВХЛ. Защитник Никита Макеев, нападающие Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Константин Окулов и Андрей Светлаков переведены в расположение фарм-клуба для получения игровой практики. Уже завтра хоккеисты присоединятся к команде и смогут сыграть в гостях с "Горняком" 21 сентября.
– Да, мы едем на матч в Учалы, – подтвердил корреспонденту "СЭ" Алексею ШЕВЧЕНКО один из хоккеистов.
- ЦСКА (хоккей)
- Павел Карнаухов
- Андрей Светлаков
- Андрей Кузьменко
- Константин Окулов
- Горняк (хоккей)
- Звезда (хоккей)
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ЦСКА71
что за хрень, и Кузя и Светлый и уж тем более Окулов игроки уровня КХЛ, не понимаю этого тренерского решения
15:35