Игорь Есмантович: "За Бурдасова ЦСКА получил трех молодых игроков"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о подробностях трехстороннего обмена с участием Антона Бурдасова и Дениса Кокарева, в результате которого армейский клуб усилился тремя молодыми хоккеистами.

– Тренерский штаб решил, что Бурдасов продолжит карьеру в другом клубе, – заявил Есмантович. – Моя задача состояла в том, чтобы провести этот обмен с максимально выгодными условиями для нашего клуба. Мы хорошо поработали со скаутским отделом. Получили трех молодых игроков.

– Зачем вашей системе так много молодых хоккеистов?

– Вы же знаете, в каком направлении сейчас развивается лига. Через 3 года будет жесткий потолок зарплат в 600 миллионов рублей. Мальчишки 1998-2000 годов и будут играть, поэтому все – в рамках стратегии развития лиги и клуба.

В результате сделки в ЦСКА перешли вратарь Дмитрий Лозебников и защитник Артем Икамацких из "Магнитки", а также Кирилл Голощапов из линии обороны "Салавата". (Евгений БЕЛОУСОВ)