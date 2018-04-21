Игорь Есмантович: "Игрокам ЦСКА нужно выполнять установку тренера, чтобы обыграть "Ак Барс"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что игроки его клуба должны выполнять установки тренера для победы в Кубке Гагарина. В пятницу "Ак Барс" победил армейцев со счетом 3:1 в четвертом матче финальной серии и повел в серии 3-1.

– Выигрывает команда, забивающая на гол больше, поэтому владеть преимуществом мало, – цитирует ТАСС Есмантовича. – Чтобы изменить результат, надо продолжать работать и выполнять установку тренера.