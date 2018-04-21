00:11 | Хоккей — КХЛ

Игорь Есмантович: "Игрокам ЦСКА нужно выполнять установку тренера, чтобы обыграть "Ак Барс"

6

Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что игроки его клуба должны выполнять установки тренера для победы в Кубке Гагарина. В пятницу "Ак Барс" победил армейцев со счетом 3:1 в четвертом матче финальной серии и повел в серии 3-1.

– Выигрывает команда, забивающая на гол больше, поэтому владеть преимуществом мало, – цитирует ТАСС Есмантовича. – Чтобы изменить результат, надо продолжать работать и выполнять установку тренера.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5146616

6
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

SV13

Игроков просто простимулировать нужно по привычной схеме - поднять зп раза в два-три... И игра сразу наладится... ))

11:53

ybrjkfq83

Уволить прямо сейчас Никитина и его шайку вместе с есмановичем!!!!1 вернуть Фетисова!

09:37

arkarmeetc

Когда только Вас разгонят, кодлу эту Вашу!?... У бездарных менеджеров работают такие же бездарные тренеры!!! Такие деньги всаживаются, а на выходе убогий хоккей, что при Федорове, что при Есмантовиче, что при Квартальнове, что при Никитине... Гнать поганой метлой Вас всех нужно!!! Куда смотрит Сечин???????

05:05

gibson

Установка обычная - в обороне построже, в атаке поострее:-)

02:58

RB79

А какова она эта установка? К чему сводится? К "терпению" и "броскам", к "бей, беги" - давай результат. Вот только результата- то в матчах с казанцами НЕТ!

00:44

Ралпачан Фляйшманъ

в воскресенье отмучаются - и в отпуск. а дальше по привычной схеме - осваивание денег роснефти, работают дальше, выполняют установки.

00:24

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!