Хлыстов должен восстановиться к концу сентября

Травмированный защитник "Куньлуня" Никита Хлыстов должен вернуться в строй к концу сентября, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу клуба. Форвард команды Матиас Мюттюнен может сыграть в ближайшей выездной серии.

"Куньлунь" занимает третье место в Восточной конференции. Клуб на очко отстает от лидирующего "Барыса". В пятницу "Куньлунь" сыграет в Шанхае против подмосковного "Витязя", а 19 сентября откроет выездную серию в четыре игры матчем против нижегородского "Торпедо".

Хлыстов, сыгравший четыре матча в текущем сезоне, не выходит на лед с 28 августа. Мюттюнен, набравший три очка в шести матчах сезона, не играет с 3 сентября.