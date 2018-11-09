ХК "Спартак" намекнул на постройку новой арены

"Спартак" может построить новую арену через два-три года, информирует официальный сайт красно-белых. Сегодня стало известно, что в следующем сезоне московский клуб будет играть в дворце спорта "Мегаспорт".

- Возможно, "Мегаспорт" станет домашней ареной красно-белых на два, максимум три года, - говорится на официальном сайте красно-белых. - А дальше "Спартак" осуществит еще один переезд. Уже окончательный. Но об этом проекте мы расскажем чуть позже, когда он обретет реальные очертания.

Напомним, с начала сезона 2017/18 "Спартак" играет на "Арене ЦСКА". В текущем сезоне красно-белые проведут два матча регулярного чемпионата КХЛ в Мытищах: с рижским "Динамо", а также с "Йокеритом".

"Спартак" занимает 5-е место в Западной конференции, имея в активе 28 очков.

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