"Спартак" переедет на арену "Мегаспорт" в следующем сезоне

"Спартак" в следующем сезоне будет играть на арене "Мегаспорт", информирует официальный сайт красно-белых. Соответствующая договоренность достигнута между клубом и Правительством Москвы.

- Теперь надо ответить и на второй вопрос. Достигнута договоренность с правительством Москвы о том, что в следующем сезоне "Спартак" будет играть на арене "Мегаспорт", - сообщается на официальном сайте красно-белых.

Напомним, с начала сезона 2017/18 "Спартак" играет на "Арене ЦСКА". В текущем сезоне красно-белые проведут два матча регулярного чемпионата КХЛ в Мытищах: с рижским "Динамо", а также с "Йокеритом".

"Спартак" занимает 5-е место в Западной конференции, имея в активе 28 очков.

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