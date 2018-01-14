Хет-трик Гусева не помог дивизиону Боброва обыграть дивизион Чернышева на Матче звезд КХЛ

Команда дивизиона Чернышева по буллитам одержала победу над дивизионом Боброва со счетом 6:5 в Матче звезд КХЛ. В составе победителей дубль оформил Евгений Медведев, еще по шайбе забросили Кевин Даллмэн, Егор Коробкин и Владимир Ткачев. У проигравших хет-трик на счету Никиты Гусева, по одному разу отличились Илья Ковальчук и Зак Бойчак. Решающий буллит во встрече исполнил Ткачев.

В финале дивизион Чернышева сыграет с дивизионом Тарасова, который по буллитам победил дивизион Харламова - 4:3.

Матч звезд КХЛ

1/2 финала

Дивизион Чернышева – Дивизион Боброва – 6:5 Б (2:1, 3:4, 1:0)

Голы: Даллмэн - 2 (Доус, Вей), 4:35 - 1:0. Гусев - 1 (Ковальчук, Запольски), 8:16 - 1:1. Медведев - 2 (Умарк), 9:30 - 2:1. Ковальчук - 3 (Леписто, Волошин), 11:05 - 2:2. Коробкин - 1 (Мартынов, Умарк), 12:12 - 3:2. Бойчак - 1 (Херсли), 14:05 - 3:3. Гусев - 2 (Ковальчук, Леписто), 15:47 - 3:4. Ткачев - 1 (Бывальцев), 16:08 - 4:4. Медведев - 3 (Доус, Мартынов), 18:58 - 5:4. Гусев - 3 (Граньяни, Индрашис), 19:50 - 5:5.

Нереализованный буллит: Гусев (19:43, Дивизион Боброва).

Победный буллит: Ткачев.

Вратари: Хелльберг (Красиков, 10:00) – Запольски (Шестеркин, 10:00, 19:43 – 19:50).

Броски: 16 (8+8) – 17 (7+10).

Судьи: Гусев, Кулаков.

14 января. Астана. "Барыс-Арена".