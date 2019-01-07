Хелльберг, Дитц, Секач и Коновалов - лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 17-й недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Магнус Хелльберг (СКА), в двух гостевых матчах одержавший две победы, одну из них – на ноль. "Сухарь" в поединке против минского "Динамо" стал для шведского вратаря седьмым в чемпионате и вывел его в лидеры по этому показателю.



Лучшим защитником признан Даррен Дитц ("Барыс"), в двух гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1) очка (лучший результат недели среди защитников).



Лучшим нападающим признан Иржи Секач ("Ак Барс"), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший 3 (2+1) очка. Оба гола чешского нападающего (в ворота "Авангарда" и "Салавата Юлаева") стали победными.



Лучшим новичком признан голкипер Илья Коновалов ("Локомотив"​), в двух матчах одержавший две победы, одну из них – на ноль. "Сухарь" в матче со "Слованом" стал для 20-летнего голкипера шестым в нынешнем сезоне.