Харийс Витолиньш: "Хоккеисты не должны быть готовы на сто процентов, чтобы можно было добавить"

Тренер СКА Харийс Витолиньш в интервью официальному сайту клуба рассказал, как проходит подготовка команды к сезону. Также специалист объяснил, почему команда занимается в Санкт-Петербурге и не уехала, как другие клубы КХЛ.

– Сборы проходят довольно интенсивно, день начинаем уже с половины восьмого утра, - сказал Витолиньш. - Ребята встают в семь, а кто-то и раньше. Сначала у нас зарядка – бежим 3-4 километра, потом прыжковая часть, шаговая. Подводим ребят к рабочему дню. После примерно с 11 до часу дня – в зависимости от интенсивности тренировки – мы чередуем дни бега с днями "городков". Они у нас тоже разных форматов – на выносливость, на объем, но это уже детали. Прорабатываем разный функционал к сезону. Вечером занимаемся в зале. Первые дни интенсивно занимались с тяжелыми весами, на четвертый день сделали небольшие тесты, потому что не все понимали свои способности в том же жиме лежа, подтягиваниях и так далее. Ребятам самим было интересно, сколько они могут выполнить. Сейчас уже переходим ко второй фазе – подключаем лед вечером. Делим игроков на две группы – одна идет на лед, вторая в зал, затем меняем их. При этом в зале уже другая работа, больше на координацию, быстроту. Пока все идет по плану.

Что касается бега – ребята укладываются в те результаты, которых мы от них требуем. Если касаться восстановления, то бывает, что один игрок в среднем не до конца восстанавливается, но если мы видим, что это продолжается на протяжении трех-четырех забегов, то мы можем снять его с дистанции и предложить ему другую нагрузку, чтобы все было продуктивно. В целом же почти все доходят до конца. Есть ребята после травм и операций, 5-6 человек, которые работают по индивидуальному плану, стараются с помощью других упражнений компенсировать то, что они не могут сделать. Все под наблюдением, все работают.

– Часть команды по прошлому году знает, чего ждать от предсезонки, но есть и новички. Например, приехавшие из-за океана вообще привыкли готовиться по-иному.

– Ну, по Сереже Калинину, например, видно, что он готовился – ни в чем не отстает, в беге один из лидеров, по штанге, да по всему практически. Возможно, сама подготовка другая, но игроки общаются между собой, думаю, узнают друг у друга, что будет. Да и в целом ребята приехали хорошо подготовленные к началу сборов. Здесь не должна быть готовность на все 100, скорее где-то 65-70 процентов, чтобы можно было добавить, но при этом не отставать от того уровня, которого мы требуем.

– Часть команд КХЛ разъехались по разным городам на предсезонку. СКА же остался в Петербурге. Почему?

– У нас построен хороший комплекс, хотели его обжить, попробовать. Мы находимся на своей территории, это немаловажно, ребятам тоже необходимо привыкнуть ко всему, потому что в течение сезона мы здесь будем находиться очень часто.