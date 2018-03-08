Гудачек - об удалении в матче со СКА: "Знаю плохие русские слова, но их я не произносил"

Вратарь "Северстали" Юлиус Гудачек рассказал, за что судьи удалили его на 10 минут в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против СКА (счет в серии - 0-4). Словацкий голкипер не знает, что именно сказал арбитрам в том эпизоде лидер команды Дмитрий Кагарлицкий, также удаленный за неспортивное поведение.

– Что вы сказали судье, когда вас наказали дисциплинарным штрафом?

– Я не сказал ничего плохого, - приводит пресс-служба "Северстали" слова Гудачека. - Я задал ему вопрос: "Это надо СКА?" За это меня наказали. Я знаю плохие русские слова, но их я не произносил.

– А что сказал Кагарлицкий судьям?

– Я не знаю. Он не говорил мне.