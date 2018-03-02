Гудачек, Геноуэй, Умарк и Толванен - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков недели.

Лучшим вратарем признан Юлиус Гудачек ("Северсталь"), в двух гостевых матчах пропустивший одну шайбу. Словацкий голкипер череповецкого клуба отразил 98,36 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,48 (оба показателя – лучшие в лиге за прошедшую неделю). Гудачек сохраняет свои ворота в неприкосновенности на протяжении 118 минут.

Лучшим защитником признан Чарльз Геноуэй ("Лада"), в двух матчах (в том числе одном гостевом) отметившийся тремя результативными передачами при показателе полезности (+3). На его счету также 5 бросков по воротам. В среднем канадский защитник проводил на льду 22 минуты 46 секунд.

Лучшим нападающим признан Линус Умарк ("Салават Юлаев"), в двух матчах набравший 4 (1+3) очка (лучший показатель недели среди игроков его амплуа). Шведский нападающий завершил оба поединка с положительным показателем полезности при общем показателе (+3).

Лучшим новичком признан нападающий Эли Толванен ("Йокерит"​), забивший по голу в обоих матчах недели (против СКА и рижского "Динамо) и завершивший их с общим показателем полезности (+2). На счету 18-летнего нападающего также 6 бросков по воротам и 3 силовых приема. В среднем Толванен проводил на льду 15 минут 52 секунды.