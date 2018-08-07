Гретцки стал послом "Куньлуня" и поможет в продвижении хоккея в Китае

Легенда НХЛ Уэйн Гретцки стал послом клуба КХЛ "Куньлунь". Как отмечают в пресс-службе клуба, он будет помогать в продвижении хоккея на территории Китая. Также будет открыта школа "Куньлунь – Гретцки", где будут заниматься дети от 8 до 17 лет. Ожидается, что Гретцки с 12 по 18 сентября посетит Пекин, Шэньчжэнь и Шанхай.

– Имя Гретцки – это огромный толчок для развития хоккея в Китае, – цитирует "Р-Спорт" исполнительного директора "Куньлуня" Ао Мэн. – Вклад этого человека в развитие хоккея неоценим. Теперь он станет частью развития хоккея в Китае и поможет нации, принимающей зимние Олимпийские игры 2022 года, увлечься этим видом спорта, особенно это касается молодежи.