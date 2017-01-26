Горди Дуайер: "Решающую роль в победе "Амура" сыграла третья шайба"

Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (2:4) отметил, что команды продемонстрировали равную игру. По словам специалиста, решающее значение в итоговом результате сыграла третья шайба в исполнении соперника.

– "Амур" – с победой, – приводит пресс-служба хабаровского клуба слова Дуайера. – Считаю, что игра была равной, обе команды показали хороший хоккей. Понравилась атмосфера на стадионе. Не могу сказать, что недоволен своей командой. Некоторые хоккеисты провели на площадке больше 20 минут. Третья шайба в исполнении соперника оказалась решающей. Мы очень хотели ее забросить, но, к сожалению, не получилось.