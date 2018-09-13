Горди Дуайер: "Победа над "Спартаком" много значит для "Динамо"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер - о победе над "Спартаком" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Счастлив, что нам удалось найти путь к воротам соперника. Эта победа много значит как для команды, так и для болельщиков. Мы хорошо действовали на старте матча: выигрывали борьбу, неплохо катались, создавали много моментов, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Очень важно было открыть счет, и у нас это получилось. К сожалению, во втором периоде не удалась игра в большинстве, да и в целом наши действия оставляли желать лучшего. Однако в перерыве поговорили с ребятами, о том, что нужно играть проще, и уже в заключительной двадцатиминутке не упустили свой шанс.

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