Гончаров, забросивший рижскому "Динамо" с центра, порвал ловушку вратаря

Защитник "Салавата Юлаева" Максим Гончаров в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (4:3 ОТ) забил гол с центра площадки.

В первом периоде хоккеист поразил ворота Яниса Калниньша, немного зайдя за красную линию. Бросок оказался настолько сильным, что порвал сетку на ловушке голкипера.

Отметим, что после предыдущей игры динамовцев вратарь "Нефтехимика" Илья Ежов выкинул на трибуны блин Калниньша, который так и не удалось найти. Теперь Янису пришлось сменить и ловушку – прямо по ходу встречи.

Гончаров из "Салавата" забросил рижскому "Динамо" с центра. Видео