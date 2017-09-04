Глушаков провел символическое вбрасывание на матче "Спартак" - СКА под гимн Лиги чемпионов

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поучаствовал в церемонии символического вбрасывания на матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" - СКА вместе с капитанами команд Дмитрием Калининым и Павлом Дацюком. Во время вбрасывания под сводами ледового дворца "Парк Легенд" звучал гимн Лиги чемпионов, в которой красно-белым предстоит сыграть с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором". (Евгений БЕЛОУСОВ)
Денис Глушаков совершил символическое вбрасывание перед матчем Спартак-СКА. Музыка тоже в тему #Спартак #КХЛ pic.twitter.com/B7Tlo2lLc6– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 4 сентября 2017 г.
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