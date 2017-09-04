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Глушаков провел символическое вбрасывание на матче "Спартак" - СКА под гимн Лиги чемпионов

Сегодня. Москва. Денис ГЛУШАКОВ провел символическое вбрасывание перед матчем "Спартак" - СКА. Фото Евгений БЕЛОУСОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. Денис ГЛУШАКОВ провел символическое вбрасывание перед матчем "Спартак" - СКА. Фото Евгений БЕЛОУСОВ, "СЭ"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поучаствовал в церемонии символического вбрасывания на матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" - СКА вместе с капитанами команд Дмитрием Калининым и Павлом Дацюком. Во время вбрасывания под сводами ледового дворца "Парк Легенд" звучал гимн Лиги чемпионов, в которой красно-белым предстоит сыграть с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором". (Евгений БЕЛОУСОВ)

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