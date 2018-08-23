Главный тренер "Металлурга": "Любимов сказал мне, что готов сыграть уже завтра"

Главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач после победы над "Трактором" в первом матче Мемориала Ромазана (3:2 ОТ) рассказал о возможности появления на турнире новичка команды Романа Любимова. Ранее форвард расторг контракт с ЦСКА.

- Накануне "Металлург" подписал контракт с Романом Любимовым. Как скоро мы его увидим и какую роль вы ему хотите определить в команде?

- Завтра уже будет играть. Вчера приехал, сегодня тренировался. Я спросил у него насколько он готов и в чем надо прибавить. Он сказал, что готов уже завтра выйти на игру.

- Уже определились, в каком звене он будет играть?

- Уже придумали. Посмотрите завтра.(Юрий ШИРИНКИН)