Главный тренер "Магнитки": "Нужно, чтобы наши легионеры начали прибавлять и забивать голы"

Главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач после победы над "Сибирью" в заключительном матче Мемориала Ромазана (4:1) рассказал об итогах подготовки к сезону. "Сталевары" одержали итоговую победу на домашнем турнире впервые с 2014 года.

- Могу сказать, что нам предстоит еще много работы. Команда поменяла много игроков. Будем еще много-много работать, потому что мы сложно играем. Еще хоккеисты ищут взаимопонимание между собой. Играли хорошо только в третьем периоде, но во втором периоде соперник лучше двигался. Поэтому мы очень рады, что набрали три очка и выиграли домашний турнир, но много работы еще перед нами.

- После сборов в Германии вы рассказывали, как встретились с Яном Коваржем, и он вам сказал, что нужно обязательно выиграть Мемориал. Получается, что вы так серьезно к словам Яна?

- Я помню слова Яна, не было цели обязательно выиграть турнир. Это товарищеские матчи. Нам надо чтобы больше было забитых голов. Мы никогда не играли в лучшем составе. Хочется, чтобы все игроки были здоровы и готовы к первой встрече чемпионата. Появится Виктор Антипин и, возможно, Евгений Тимкин. Регулярка будет тяжелой, тем более что нас позвали на Кубок Шпенглера. Дай Бог, чтобы не было травм.

- Насколько вам понравилась тройка Варфоломеев-Любимов-Мозякин?

- Еще толком не оценил. Будем смотреть видео и поговорим с игроками, но сегодня они играли хорошо.

- Сегодня Архип Неколенко набрал три очка. Как в оцените его игру? Насколько закономерно, что он набрал очки, играя в нижних звеньях.

- Я очень рад за него. Его звено очень хорошо играло. Это их работа. Надо разделить очки для всех звеньев. Нужно, чтобы наши легионеры начали прибавлять и забивать голы. (Юрий ШИРИНКИН)