Гиртс Анкипанс: "Перестановки в составе рижского "Динамо" будут в ближайшее время"

Исполняющий обязанности главного тренера рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс отметил, что у него есть понимание того, как вывести команду из кризиса. Ранее рижане уволили Сандиса Озолиньша, при котором команда потерпела 12 поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

- Были определенные вещи, которые повлияли на результат, но сейчас о них говорить уже не хочется, - приводит "Р-Спорт" слова Анкипанса. - Мы должны смотреть вперед. У нас есть понимание ситуации, которая случилась. Перестановки в составе будут в самом ближайшем будущем. Если нет результата, будут изменения.