Герман Титов: "Игроки "Авангарда" были зажаты психологически"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после поражения от "Трактора" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игроки его команды были психологически зажаты в этой встрече. Однако он отметил креатив хоккеистов и не стал упрекать их в потере очков.

– Гостей с победой. Ни в чем не могу упрекнуть своих ребят – играли здорово, создавали моменты, – сказал Титов. – Но завершение конечно у нас не получилось. Ребята зажаты психологически. Только через работу надо выходить из этой ситуации. Всем вместе.

– Вы сказали, что команда психологически зажата. Значит ли это, что на выезде будет немного проще, при чужих болельщиках?

– Наверное, неправильно говорить, что на ребят давят домашние стены. Болельщики наоборот гонят вперед, перед ними приятнее играть. Мы говорим с ребятами, выводим их из этого кризиса, но череда поражений, которую мы сейчас имеем, сказывается. Хотя видно, что все ребята стараются. Пока не получается.

– Какие планы у команды на паузу в феврале?

– У нас будет турнир в Ярославле с 17 по 21 февраля. Там будут также Череповец и Нижний Новгород. Поэтому сейчас ребята несколько лет отдохнут, и будем готовиться к заключительному этапу чемпионата. Все же я только пришел на пост тренера. Надо разобраться с игроками и донести до них то, что я хочу видеть. (Анна ЛЕВЧЕНКО)