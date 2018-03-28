Геннадий Величкин: "Перекрестный плей-офф? Сделаем так, чтоб в финале сыграли две команды Востока"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что в случае введения перекрестного плей-офф в 3-м раунде Кубка Гагарина у клубов Восточной конференции будет шанс сыграть в финале КХЛ. Ранее лига сообщила, что обсуждает вариант такой замены финалам конференций.
- Если КХЛ введет перекрестные финалы конференций, то мы с восточными клубами соберемся, пообщаемся и сделаем так, что в следующем году в финале будет играть две команды с Востока, - заявил Величкин. (Игорь ЕРОНКО)
Материалы других СМИ
Паснаход
Ну, Величкин всегда был эксцентричен.
15:19
Женек10
Господи, некогда ведь был уважаемый менеджер, а последние пару сезонов и работать не может, и в прессе клоуном себя показывает
14:13
King's Bounty RND
хрен тебе
14:08