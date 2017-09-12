Геннадий Величкин о составе "Магнитки": "Перестройка быстро не проходит, идет длительное время"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что команда начала чемпионат лучше, чем в прошлом сезоне. Также руководитель заявил, что в команде не завершилась перестройка после ухода защитников Виктора Антипина, Криса Ли и форварда Даниса Зарипова.

– Если посмотрите старт прошлого сезона, в котором мы дошли до финала, то увидите, что в этом сезоне мы начали даже немного лучше, чем в прошлом году, – цитирует ТАСС Величкина. – Это переход от летнего хоккея к нормальному, плюс нас покинуло четыре человека, которые приносили 40 процентов очков, и команда строится по-новому. Та команда, которая за четыре года сыграла три финала, была практически неизменной, а сейчас некоторые ее звенья были изменены, поэтому идет такая перестройка. Она быстро не проходит, идет длительное время.