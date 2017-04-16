Геннадий Тимченко: "В КХЛ нет коррумпированного судейства"

Президент СКА Геннадий Тимченко после победы в финале Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (4-1 в серии) заявил, что в лиге нет коррумпированного судейства. Напомним, что СКА обыграл "Магнитку" со счетом 5:3 в пятом матче серии и выиграл Кубок Гагарина.

– В КХЛ нет коррумпированного судейства, как это было когда-то в прошлом в российском хоккее, – цитирует "Р-Спорт" Тимченко. – Могу точно это сказать.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА