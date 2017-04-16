Геннадий Тимченко: "В КХЛ нет коррумпированного судейства"

Президент СКА Геннадий Тимченко после победы в финале Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (4-1 в серии) заявил, что в лиге нет коррумпированного судейства. Напомним, что СКА обыграл "Магнитку" со счетом 5:3 в пятом матче серии и выиграл Кубок Гагарина.
– В КХЛ нет коррумпированного судейства, как это было когда-то в прошлом в российском хоккее, – цитирует "Р-Спорт" Тимченко. – Могу точно это сказать.
Veteran 65
И коррупции в России тоже нет!
19:56
Семёныч1955
Лучше бы не говорил - засудили и Динамо, и Локо, и Магнитку - и это факт. Да и сегодня сколько простили судьи СКА особенно в 1-м периоде ? Чемпионство - какое-то склизкое . Испортили судьи а может \верхи\ приказали ?
19:50
морпех
Ага!Особенно это было заметно после позавчерашнего удаления,которого не было!(судья тож человек,однако уже после матча никто не осудил "то" удаление!)
19:26
ravilius777
Вор должен сидеть в тюрьме
19:26
filipsta
джон Сильвир и в Лиге чемпионов есть Газпром и что?
19:23
rusfed 2.0
90 % гостендеров в стране выигрываются компаниями Тимченко и Ротенбергов. Коррупция тут ни при чем
19:19
NF
Как и во всей России, вестимо. И не только в спорте. Нужно же во что-то верить...
19:15
ALEX Spartacus
Зачет!
19:02
Джон....Сильвер
В КХЛ есть Газпром и этим все сказано!!!
18:59
Rexik
Конечно, нет! Люди просто честно отрабатывают свою зарплату... ну, и некоторые бонусы...
18:58
Никифор
А может это такой тонкий троллинг?!)))
18:57
Никифор
ухахахаха, вот мы все и заметили, что его нет))))Самому -то не смешно?! Клоуны, вы убиваете хоккей!
18:56
Thomas_Boy
Шутка супер.
18:56
Tramvaj
:)
18:54