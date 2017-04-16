18:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

Геннадий Тимченко: "В КХЛ нет коррумпированного судейства"

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Президент СКА Геннадий Тимченко после победы в финале Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (4-1 в серии) заявил, что в лиге нет коррумпированного судейства. Напомним, что СКА обыграл "Магнитку" со счетом 5:3 в пятом матче серии и выиграл Кубок Гагарина.

– В КХЛ нет коррумпированного судейства, как это было когда-то в прошлом в российском хоккее, – цитирует "Р-Спорт" Тимченко. – Могу точно это сказать.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170416/1119177759.html

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Veteran 65

И коррупции в России тоже нет!

19:56

Семёныч1955

Лучше бы не говорил - засудили и Динамо, и Локо, и Магнитку - и это факт. Да и сегодня сколько простили судьи СКА особенно в 1-м периоде ? Чемпионство - какое-то склизкое . Испортили судьи а может \верхи\ приказали ?

19:50

морпех

Ага!Особенно это было заметно после позавчерашнего удаления,которого не было!(судья тож человек,однако уже после матча никто не осудил "то" удаление!)

19:26

ravilius777

Вор должен сидеть в тюрьме

19:26

filipsta

джон Сильвир и в Лиге чемпионов есть Газпром и что?

19:23

rusfed 2.0

90 % гостендеров в стране выигрываются компаниями Тимченко и Ротенбергов. Коррупция тут ни при чем

19:19

NF

Как и во всей России, вестимо. И не только в спорте. Нужно же во что-то верить...

19:15

ALEX Spartacus

Зачет!

19:02

Джон....Сильвер

В КХЛ есть Газпром и этим все сказано!!!

18:59

Rexik

Конечно, нет! Люди просто честно отрабатывают свою зарплату... ну, и некоторые бонусы...

18:58

Никифор

А может это такой тонкий троллинг?!)))

18:57

Никифор

ухахахаха, вот мы все и заметили, что его нет))))Самому -то не смешно?! Клоуны, вы убиваете хоккей!

18:56

Thomas_Boy

Шутка супер.

18:56

Tramvaj

:)

18:54

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