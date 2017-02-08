Геннадий Тимченко: "Куньлунь" поможет подготовить сборную Китая к Олимпиаде"

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко сообщил, выразил мнение, что участие "Куньлуня" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги поможет подготовить команду к Олимпиаде-2022. Клуб дебютировал в лиге в этом сезоне и на данный момент занимает шестое место на "Востоке".
- В этом сезоне мы видим, что китайский "Куньлунь" успешно играет в лиге, - цитирует "Р-Спорт Тимченко. - В первый год "Куньлунь" попадает сразу в зону плей-офф с достаточно хорошими результатами. Тем самым участие этого клуба в КХЛ при уровне хоккея, который сегодня есть в КХЛ, позволит подготовить приличную национальную сборную Китая для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Это наша основная задача - помочь китайским коллегам подготовится к Олимпиаде в Пекине.
Gordon
Нам реально не насрать?! Какой же бред у них творится...
14:56
Тропическая гемангиома Мовсисяна
в ВХЛ это на 95% безопаснее для имиджа КХЛ)))
14:24
Alex Tula 37
А может и правда помоДет"?
14:03
Slim Taller
Поправьте слово "помодет".
13:53