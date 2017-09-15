Геннадий Тимченко: "Через четыре-пять лет в Питере будет построена арена на двадцать тысяч"

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко после заседания организации рассказал, что в Новосибирске и Нижнем Новгороде будут строиться новые арены. Он также добавил, что через четыре-пять лет в Санкт-Петербурге появится первая в России арена на двадцать тысяч человек.

– От Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода будете требовать новых арен?

– У них это есть в планах. К юношескому или молодежному чемпионату в Новосибирске должна быть построена арена, – сказал Тимченко. – Есть планы по строительству стадиона в Нижнем Новгороде. Я разговаривал с губернатором, и он ищет инвестора. Мы ведем беседы на эту тему. В Петербурге есть планы построить первую в России большую арену на двадцать тысяч.

– Есть ли сроки, к какому году построят?

– Сложно сказать. Где-то в промежутке четырех–пяти лет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)