Генменеджер "Торпедо": "С агентской деятельностью я завязал"

Новый генеральный менеджер "Торпедо" Ян Голубовский рассказал о том, что карьера агента для него – пройденный этап и не помешает новой работе.

– Я правильно понимаю, что вы завязали с агентской деятельности?

– Правильно понимаете.

– Не тяжело ли было покидать этот бизнес?

– Нет. Я поработал в этом бизнесе какое-то время и понял для себя, что мне более интересно работать в клубе.

– Будет ли вам это помогать или, наоборот, мешать?

– Думаю, будет больше помогать. Потому что я смотрел очень много хоккея, много игроков. И много контактов появилось. И я ведь немало поиграл. Знаю многих ребят, с которыми играл, против которых играл.

– В некоторых клубах работали бывшие агенты. Ни к чему хорошему это не приводило.

– На этот счет можете не беспокоиться. Тут такого не будет. У меня нет задачи проработать месяц-два. Я хочу работать вдолгую. Мне это интересно. (Игорь ЕРОНКО)