Генменеджер "Торпедо": "С агентской деятельностью я завязал"

Новый генеральный менеджер "Торпедо" Ян Голубовский рассказал о том, что карьера агента для него – пройденный этап и не помешает новой работе.
– Я правильно понимаю, что вы завязали с агентской деятельности?
– Правильно понимаете.
– Не тяжело ли было покидать этот бизнес?
– Нет. Я поработал в этом бизнесе какое-то время и понял для себя, что мне более интересно работать в клубе.
– Будет ли вам это помогать или, наоборот, мешать?
– Думаю, будет больше помогать. Потому что я смотрел очень много хоккея, много игроков. И много контактов появилось. И я ведь немало поиграл. Знаю многих ребят, с которыми играл, против которых играл.
– В некоторых клубах работали бывшие агенты. Ни к чему хорошему это не приводило.
– На этот счет можете не беспокоиться. Тут такого не будет. У меня нет задачи проработать месяц-два. Я хочу работать вдолгую. Мне это интересно. (Игорь ЕРОНКО)