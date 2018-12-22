"Газпром-Арена" за три часа до матча СКА - ЦСКА. Фото

Питерский СКА выложил фотографии "Газпром-Арены", сделанные за несколько часов до матча с московскими армейцами.

- Мы готовы! А вы?, - говорится в сообщении от клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА пройдет в субботу, 22 декабря. Начало в 17:00 по московскому времени. Это уже четвертое армейское дерби в текущем сезоне, предыдущие три неизменно завершались победами ЦСКА.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.