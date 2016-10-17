Галимов, Кундратек и Капризов - лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании анализа статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов восьмой игровой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Станислав Галимов из "Ак Барса", в двух домашних матчах с "Адмиралом" и с "Куньлунем" не пропустивший ни одной шайбы. 28-летний голкипер помог своей команде одержать восьмую победу кряду и выйти на первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Лучшим защитником признан Томаш Кундратек из "Слована", в трех гостевых матчах набравший 4 (3+1) очка. Кундратек сделал дубль в матче с московским "Динамо" и завершил выезд по маршруту Ярославль – Москва – Подольск с положительным показателем полезности "+4". В среднем защитник проводил на льду 20 минут за игру, на его счету 7 бросков по воротам.

Лучшим нападающим признан Кирилл Капризов из "Салавата Юлаева", в трех домашних матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 5 (3+2) очков. Форвард уфимского клуба не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+5". На счету Капризова дубль в ворота "Автомобилиста", а также 7 бросков в створ ворот.

Лучшим новичком признан нападающий Илья Зиновьев из "Трактора", в трех матчах одержавший вместе с командой одну победу. 20-летний форвард только один из этих матчей завершил с отрицательным показателем полезности ("-1" в игре с "Автомобилистом") при общем показателе "+2". На счету Зиновьева 2 (1+1) очка и 7 бросков, на льду он проводил в среднем около 10 минут.