Футбольный ЦСКА поздравил хоккейных одноклубников с днем рождения

Футбольный ЦСКА поздравил с днем рождения хоккейных одноклубников. 22 декабря ХК ЦСКА исполнилось 72 года.

- С праздником, красно-синие! - сообщается в официальном Твиттере ЦСКА.

Сегодня состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Начало в 17:00 по московскому времени. Это уже четвертое армейское дерби в текущем сезоне, предыдущие три неизменно завершались победами москвичей.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

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