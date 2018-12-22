Футбольный ЦСКА поздравил хоккейных одноклубников с днем рождения

Футбольный ЦСКА поздравил с днем рождения хоккейных одноклубников. 22 декабря ХК ЦСКА исполнилось 72 года.
- С праздником, красно-синие! - сообщается в официальном Твиттере ЦСКА.
С праздником, красно-синие! 🔴🔵 #ЦВБП https://t.co/fww3gJabu7– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 декабря 2018 г.
Сегодня состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Начало в 17:00 по московскому времени. Это уже четвертое армейское дерби в текущем сезоне, предыдущие три неизменно завершались победами москвичей.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
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