Форвард "Локомотива" грубо атаковал вратаря "Салавата Юлаева"

Нападающий "Локомотива" Даниил Апальков получил 5+20 в начале матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева".

Апальков плечом в голову встретил голкипера уфимцев Юху Метсолу. После столкновения вратарь долго лежал на льду, но сумел продолжить встречу. Апальков же был удален до конца игры за неправильную атаку.

Отметим, что уфимская команда смогла отрыть счет, играя в большинстве - отличился Йоонас Кемппайнен.

Кемппайнен в игре с "Локомотивом": гол и удаление до конца матча за 40 секунд