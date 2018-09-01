Форвард "Авангарда" Пьянов продолжит карьеру в "Амуре"

"Авангард" в Твиттере сообщил, что 27-летний нападающий Валентин Пьянов продолжит карьеру в "Амуре". Других подробностей перехода пока нет.

В минувшем сезоне Пьянов набрал 10 (5+5) очков в 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

16 октября 2017 году во время матча против "Адмирала" он получил травму, из-за которой досрочно завершить сезон.